Бывший ангел Victoria's Secret 41-летняя Амбросио показала фигуру в купальнике

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио опубликовала фотографии с пляжа. Бывший ангел Victoria's Secret восхитила поклонников безупречной фигурой.
Амбросио показывала отдых на горнолыжном курорте в США буквально неделю назад, как теперь уже несколько дней отдыхает в Мексике вместе с семьей. Модель устроила фотосессию на берегу океана и опубликовала снимки в Сети. Фолловеры усыпали амбассадора Victoria's Secret комплиментами.
«Сексуальная и великолепная»;
«Такая красавица»;
«Как всегда, восхитительная и горячая»;
«Истинная звезда бренда Victoria's Secret»;
«Потрясающая фигура и волосы», — написали пользователи Сети под фото 41-летней Амбросио.
Модель позировала на пляжу в черном купальнике, сидя на песке. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, ожерелья и браслеты.
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