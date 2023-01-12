Бывший ангел Victoria's Secret 41-летняя Амбросио показала фигуру в купальнике

Амбросио показывала отдых на горнолыжном курорте в США буквально неделю назад, как теперь уже несколько дней отдыхает в Мексике вместе с семьей. Модель устроила фотосессию на берегу океана и опубликовала снимки в Сети. Фолловеры усыпали амбассадора Victoria's Secret комплиментами.