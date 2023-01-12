Ухавший добровольцем в зону проведения специальной военной операции депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал о своем пребывании в поселке Верхнеторецкое ДНР.
Наш артиллерийский расчет ювелирно отработал из великолепной пушки МТ-12 «Рапира». Кого надо уничтожили, задачи выполнили. После выполнения задания решил остановиться в поселке у Собора.
Церковь хорошая с точки зрения архитектуры, и когда ее освобождали в апреле вместе с поселком было одно маленькое повреждение, но сейчас украинцы с особой ожесточенностью уничтожают храм.
В настоящее время он находится в плачевном состоянии, видимо, бомбить церкви дьявольское предназначение этих гоблинов киевского режима.
Между тем, и наша пушка прекрасно справилась с работой.
Кое-где они пытались окапываться, но мы уничтожили и одну движущуюся единицу техники, и укрепления также разнесли.
Сегодня уже не так ярко светит солнце, и поэтому мы менее видны для всяких разных беспилотных летательных аппаратов, но все же постоянно слышны прилеты.
Все хорошо, и я рассчитываю, что в ближайшие дни расскажу вам о текущих событиях и проведу репортаж уже из мест, чуть более отдаленных, чем это, потому что мы движемся вперед. Мы обязаны победить.