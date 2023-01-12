Эксперты по недвижимости дали советы по безопасной аренде жилья

При аренде жилья необходимо определиться с выбором ресурса, отдав предпочтение приложениям для сдачи и аренды недвижимости. Поиск с помощью социальных сетей может быть ненадежен.
Если объявление публикует частный риелтор или агентство, нужно будет оплатить комиссию, передает «Радио 1».
Следует непременно выяснить у арендодателя, проведен ли интернет и входят ли в стоимость электроэнергия и водоснабжение, которые обычно оплачиваются по показаниям счетчиков. Также полезно будет узнать, нет ли среди будущих соседей скандальных или проблемных личностей.
Во время просмотра необходимо проверять исправность бытовой техники, окон, дверей и замков. Выписка из ЕГРН поможет убедиться, что вы общаетесь с собственником напрямую.
При заключении договора аренды следует сделать опись имущества, это пригодится при выезде. Должны быть указаны сроки действия договора, прописав, что арендодатель будет платить штраф при досрочном расторжении договора.
Комиссия риелтору платится одновременно с подписанием договора и оплатой аренды.