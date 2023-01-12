Эксперты по недвижимости дали советы по безопасной аренде жилья

Следует непременно выяснить у арендодателя, проведен ли интернет и входят ли в стоимость электроэнергия и водоснабжение, которые обычно оплачиваются по показаниям счетчиков. Также полезно будет узнать, нет ли среди будущих соседей скандальных или проблемных личностей.