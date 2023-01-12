Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спикер Палаты представителей потребовал расследовать скандал с секретными бумагами у Байдена

Политика
Спикер Палаты представителей потребовал расследовать скандал с секретными бумагами у Байдена

Скандальная ситуация с выявлением секретных документов у американского лидера Джо Байдена должна быть расследована. С таким призывом к Конгрессу США обратился спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Речь идет о секретных бумагах времен вице-президентства Байдена. Стоит отметить, что адвокаты главы Белого также обнаружили некоторые документы в гараже его дома в Уилмингтоне. Они согласились сотрудничать с минюстом страны.

Ранее бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заподозрил, что Джо Байден «прихватил» бумаг больше, чем могут себе вообразить его разоблачители.
байден сша маккарти
Военкоры ФАН
Лучшие в аду