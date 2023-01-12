Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник высмеял запрет Чебурашки на Украине

Украинские чиновники приняли решение запретить к показу в стране российский фильм «Чебурашка». Как отметил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, авторам этой инициативы следует обратиться к психиатру.
В беседе с Общественной Службой Новостей Олейник выразил мнение, согласно которому такие люди «не при памяти совершенно».
«Так напасть на «Чебурашку» только потому, что он — русский! В итоге из безобидного по сюжету мультика сделали «врага народа»», — отметил он.
Олейник также указал, что если «Чебурашки» не будет в украинских кинотеатрах — значит, его будут скачивать из Интернета. Украинцы, по его словам, народ предприимчивый, и они обязательно что-нибудь придумают.