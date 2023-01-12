Экс-сотрудник Белого дома: поставки на Украину вооружения НАТО играют на руку России

Североатлантический альянс собственноручно загоняет себя в ловушку поставками вооружения Киеву, заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
По словам американского политика, которые приводит издание «ПолитРоссия», дальнейшая милитаризация Украины чревата серьезными последствиями.
В попытках оказать давление на Москву западные правительства могут передать в распоряжение ВСУ свои самые современные системы. Однако для их эффективной эксплуатации придется отправить на Украину и военных специалистов.
При таком развитии событий ресурсы НАТО будут концентрироваться на украинской территории, и Россия может воспользоваться этим, без лишних усилий окружив Восточную и Западную Европу.
«Россия могла бы просто пронестись через истощенные безоружные страны Балтии и Финляндию, обойти Германию, войти во Францию и вернуться обратно в Сербию, оставив Восточную и Западную Европу отрезанными и окруженными», — разъяснил Робертс.
Такой сценарий фактически означал бы войну между НАТО и Россией. Но так как Альянс к тому моменту будет слишком истощен, Соединенным Штатам придется пустить в ход ядерное оружие, заключил политик.