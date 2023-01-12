Бастрыкин провел совещание по вопросам организации работы органов СК в новых регионах РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел рабочее совещание по вопросам организации работы следственных органов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Участники мероприятия обсудили вопросы нормативного регулирования полномочий и компетенции структурных подразделений ведомства в новых регионах страны. Особое внимание уделялось взаимодействию с другими правоохранительными и надзорными органами.
Бастрыкин напомнил руководителям профильных подразделений СК о личной ответственности за качество и оперативность в вопросах укомплектования и технического обеспечения новых отделов.