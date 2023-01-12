Как подразделения ЧВК «Вагнер» освобождали Соледар: репортаж ФАН

Накануне было объявлено о полном освобождении и зачистке города Соледар в Донецкой Народной Республике. О том, как проходила операция, рассказал военный корреспондент ФАН Александр Симонов.
Освобождение Соледара можно назвать одной из самых успешных наступательных операций за последнее время. Город был взят штурмом буквально за несколько недель бойцами ЧВК «Вагнер» — никакие другие подразделения участия в операции не принимали.
Оборонявшиеся в Соледаре украинские формирования до последнего пытались удержать его, оказывая наступающим отрядам ЧВК жесткое сопротивление — бои велись фактически за каждый дом. По словам «вагнеровцев», ВСУ оборудовали огневые точки практически в каждой квартире многоэтажек.
«Противник давал отпор. Как ни крути, всегда обороняться легче, чем штурмовать. Это закон войны, он всегда такой был, есть и будет», — отмечает один из бойцов.
Также одним из импровизированных укрепрайонов ВСУ стало здание местного детского сада. Примечательно, что, пока украинские военные вели бои среди игрушек, штурмовики ЧВК «Вагнер» эвакуировали из города местных жителей. Только в первый день в безопасный район были увезены 30 человек, в том числе четырехлетняя девочка.
«[ВСУ] огонь вели, когда мы зашли, именно из этого детского сада. Именно обстрел был прямой наводкой по подъезду. Мы выбили противника, но диверсионные отряды все равно заходили по ночи, под видом гражданских ходили, работали», — рассказывает собеседник военкора ФАН.
11 января петербургский бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара.
«Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может», — цитировала его пресс-служба компании «Конкорд».
К настоящему моменту территория Соледара полностью зачищена — в том числе завершена зачистка шахт местных соляных рудников. Тем не менее гражданским в городе находиться пока небезопасно: противник продолжает постоянно наносить хаотичные артиллерийские удары.
Успешный штурм Соледара положительно скажется на освобождении более крупного города — Бахмута. Однако радоваться пока рано: ВСУ продолжают активное сопротивление по всей линии боевого соприкосновения, признаков их отступления не наблюдается. У группировки противника еще сохраняются пути подвоза боекомплекта со стороны Часов Яра.