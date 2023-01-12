Как подразделения ЧВК «Вагнер» освобождали Соледар: репортаж ФАН

Также одним из импровизированных укрепрайонов ВСУ стало здание местного детского сада. Примечательно, что, пока украинские военные вели бои среди игрушек, штурмовики ЧВК «Вагнер» эвакуировали из города местных жителей. Только в первый день в безопасный район были увезены 30 человек, в том числе четырехлетняя девочка.