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Глава Литвы Науседа заявил о надеждах Киева на переговоры по евроинтеграции в 2023 году

Политика
Глава Литвы Науседа заявил о надеждах Киева на переговоры по евроинтеграции в 2023 году

Киевский режим надеется на то, что переговорный процесс по поводу слияния страны с Европейским союзом будет запущен уже в текущем году. О планах украинского руководства рассказал литовский лидер Гитанас Науседа.

Политик подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники этого государства имеют большую мотивацию в вопросе объединения с сообществом. Соответствующее мнение Науседа высказал в ходе общения с представителями прессы.

«Они (украинские власти. — Прим.ред.) надеются на начало переговоров уже в этом году», — сказал он.

Напомним, что Киев осенью прошлого года также подал заявку на вступление в НАТО. Однако в Белом доме заявили, что сейчас для этого непоходящее время.
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