Киевский режим надеется на то, что переговорный процесс по поводу слияния страны с Европейским союзом будет запущен уже в текущем году. О планах украинского руководства рассказал литовский лидер Гитанас Науседа.
Политик подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и другие чиновники этого государства имеют большую мотивацию в вопросе объединения с сообществом. Соответствующее мнение Науседа высказал в ходе общения с представителями прессы.
«Они (украинские власти. — Прим.ред.) надеются на начало переговоров уже в этом году», — сказал он.
Напомним, что Киев осенью прошлого года также подал заявку на вступление в НАТО. Однако в Белом доме заявили, что сейчас для этого непоходящее время.