От полетов к Марсу до битвы за Луну: какие планы Сергея Королева будут реализованы будущими поколениями

Предлагалось отобрать у Челомея уже готовый корпус станции, набить его аппаратурой корабля «Союз», пристыковать к нему на орбите еще один «Союз» и объявить о создании орбитальной станции. Никто из серьезный людей не мог поддержать это. Эти энтузиасты решили заставить предприятие заниматься этой темой. Один из них поехал к Дмитрию Устинову, соблазнил быстрыми успехами. Все закрутилось. Василия Мишина под угрозами обязали заниматься этим. На скорую руку ничего не получилось. Произошел полный провал. За потерю станции «Салют-3» были очень серьезные наказания. Конфронтация между главным конструктором Мишиным и группой энтузиастов раскалилась до такой степени, что был написан донос в высшие организации о том, что якобы Мишин во всем виноват. Все кончилось весьма печально. К 1974 году прошли четыре неудачных пуска ракеты Н1. Проблема была в двигателе. Сама ракета летала прекрасно. На пятой машине уже устанавливались новые доработанные многоразовые двигатели. Ни у кого не было сомнений в том, что следующий пуск обязательно будет успешным. Он предполагал в конце 1974 года запуск беспилотного лунного комплекса на Луну. В мае 1974 энтузиасты добились того, что Мишина отстранили от работы. Пришедший на его место Валентин Глушко просто уничтожил все наследие. Начали уничтожать и всю информацию о существовании наследия. Все это я отразил в книжке, которая только что вышла, под названием «Советская и российская космонавтика». Все нюансы там отражены в деталях.