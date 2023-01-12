От полетов к Марсу до битвы за Луну: какие планы Сергея Королева будут реализованы будущими поколениями

Русский ученый, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев родился 12 января 1907 года. Этот блестящий научный деятель стал основателем практической космонавтики, одним из основных создателей отечественной ракетно-космической техники, сделавшим нашу страну ключевым игроком в освоении космоса.
Какие грандиозные планы вынашивал Сергей Королев? Удалось ли ему достигнуть намеченных целей? Какое наследие оставил этот человек после себя? В день рождения легендарного ученого на эти и другие вопросы в интервью ФАН ответил инженер-конструктор космической техники, кандидат в космонавты, разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну Владимир Бугров.
— Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько хорошо нынешнее поколение осведомлено о личности основателя практической космонавтики?
— Большинство людей знают, что Сергей Королев запустил спутник, отправил Юрия Гагарина в космос, а потом проиграл американцам лунную гонку. Эта картина утвердилась в СМИ. На самом деле это не соответствует действительности. Вся наша пилотируемая космическая программа была определена сначала постановлением от 10 декабря 1959 года, в котором было предписано — осуществить запуск первого человека в космос. В этом же постановлении было предписано создать пилотируемые обитаемые станции для полетов к другим планетам, в том числе обитаемые станции на других планетах. По существу, предписано осуществить экспедиции на соседние планеты. Имелись в виду Марс и Венера. Тогда про Венеру еще ничего не знали, считали ее подходящей. Еще одно постановление от 23 июля 1960 года все подтвердило и конкретизировало. Было поручено разработать тяжелую ракету для выведения на околоземную орбиту тяжелого межпланетного корабля массой 60-80 тонн. Эти два постановления и легли в основу всей деятельности и Сергея Королева, и Василия Мишина, вплоть до 1974 года. Была использована модернизированная боевая ракета — разработан корабль «Восток». На нем и был выполнен полет Юрием Гагариным.
По другим пунктам постановления, конкретно по межпланетной программе, в ОКБ 1 под руководством Михаила Тихонравова разрабатывался тяжелый межпланетный корабль. К 1962 году возник вопрос о том, что нужно определить место этого корабля в перспективе. Сергей Королев поручил разработать концепцию пилотируемой экспедиции на Марс. Это было поручено мне. Я рассчитал большое количество различных вариантов полета, придумал компоновки, подготовил проспект с вехами такой экспедиции. Этот проспект, по существу, послужил основой доклада Сергея Королева в конце августа 1962 года на большой межведомственной комиссии под председательством Мстислава Келдыша. В докладе Сергей Королев представил перспективы нашей космонавтики и главную цель создания тяжелой ракеты Н1 для экспедиции на Марс. Комиссия под председательством Мстислава Келдыша все одобрила, это было подтверждено постановлением 24 сентября 1962 года. Утвержденные параметры ракеты были такими, что эта ракета должна была выводить на околоземную орбиту 75 тонн. Из этих 75 тонных модулей на околоземной орбите предполагалось собрать комплекс массой порядка 500 тонн для того, чтобы осуществить экспедицию на Марс. Это и есть главный замысел и проект Сергей Королева, который он реализовывал в соответствии с постановлениями правительства.
— Звучит так, что все было очень четко распланировано. Так почему же мы до сих пор не колонизировали Марс?
— Сергей Королев и разработчик двигателей для ракет Валентином Глушко, к сожалению, не нашли общего языка при выборе компонентов для тяжелой ракеты Н1. Между ними произошел конфликт. Он привел к тому, что они непримиримо разругались. Сергей Королев был вынужден применить на своей ракете Н1 двигатели другого главного конструктора Николая Кузнецова. Валентин Глушко ушел в оппозицию. В 1961 году, когда президент США понял, что Сергей Королев готовит программу пилотируемых межпланетных экспедиций, глава Белого дома поручил осуществить разработку проекта высадки на Луну. Эти работы шли полным ходом. Тогда же Валентин Глушко вместе с Владимиром Челомеем обратились к Никите Хрущеву с предложением осуществить облет Луны раньше американцев. Учитывая, что у Челомея еще и работал сын Хрущева, Никита Сергеевич с этим предложением согласился.
Оно сулило и политическую выгоду: появилась идея к 50-летию советской власти облететь Луну раньше американцев. Закрутилась вся эта лунная программа. Продолжать Сергею Королеву разрабатывать марсианский проект в этих условиях было рискованно: Хрущев мог возразить, его дезориентировали, он поверил в облет Луны. Сергею королеву больше ничего не оставалось делать, кроме как выдвинуть и свой проект облета Луны. Владимир Челомей предлагал еще и осуществить экспедицию на Луну. Наш головной институт счел, что проект Сергея Королева выгоднее, и ему поручили, помимо прежней работы, постановлением от 3 августа 1964 года осуществить экспедицию на Луну. Это повлекло необходимость доработки двигателя для ракеты Н1. Это и послужило причиной того, что пуски этой ракеты были аварийными из-за того, что двигатели Николая Кузнецова пришлось форсировать.
— А какова была ваша роль в этих проектах, как инженера-конструктора космической техники?
— Мне поручили заниматься разработкой лунного орбитального корабля, который в составе лунной экспедиции должен доставить экипаж на окололунную орбиту и потом оттуда вернуть его обратно на Землю. Кроме этого, там еще был посадочный корабль, который осуществлял только посадку, взлет, стыковку. В этот период мне довелось работать с Сергеем Королевым достаточно плотно. Поскольку весовые характеристики этого лунного комплекса были очень напряженными. Сергей Павлович лично ходил и смотрел все проработки. Когда он приходил, никаких пояснений ему давать не нужно было. Он садился и сам все смотрел. Я прекрасно видел, как он хорошо читает паутину чертежа. Когда он указывал карандашом на какой-то фрагмент, я понимал, какой вопрос у него возник и все объяснял. Я испытывал большое удовлетворение от того, что человек тебя понимает.
Иногда он наступал мне на ногу и говорил: «Я из тебя выжму нужный вес». Я понимал, что Сергей Павлович, конечно, не верит в посадку на Луну раньше американцев, но никогда не показывал этого. У него была конкретная задача: он считал, что лунный орбитальный корабль, который я разрабатывал, будет основным извозчиком вместо корабля «Союз». Лунный посадочный корабль он видел именно в качестве прототипа посадочного марсианского корабля. В этом смысле он не сменил одну тему на другую, а сделал направление более полным. Сейчас его пытаются представить, как принято говорить, эффективным менеджером. Он был великолепным конструктором!
— Какие еще шаги предпринимались для воплощения задумок Сергея Королева?
— В отделе Михаила Тихонравова разрабатывались автоматические аппараты для полетов на Луну, Марс, Венеру. Они создавались для отработки элементов будущего пилотируемого межпланетного полета. Выход Алексея Леонова в космос, казалось бы, цирковой трюк. Ничего подобного. В один момент, разрабатывая конструкцию солнечных концентраторов для тяжелого межпланетного корабля, я задался вопросом: «Эти конструкции вряд ли самостоятельно развернутся, придется помогать, а человек вне корабля может что-то делать?» отсюда появилась конкретная идея проверить, что может сделать человек снаружи корабля. Алексей Архипович реализовал именно этот проект.
— Повторюсь, видно, что велась кропотливая работа и все было тщательно проработано. Как же сложилась судьба проекта в конечном итоге?
— Когда Сергея Павловича, к сожалению, не стало, Василий Мишин продолжал начатое им дело. Нужно сказать, она развивалась достаточно успешно. В институт медико-биологических проблем, созданном по инициативе Сергея Павловича в 1963 году, мы передали изготовленный на нашем заводе макет тяжелого межпланетного корабля. С 1968 года на нем начались конкретные испытания в замкнутом биолого-техническом комплексе. Важная деталь, проект экспедиции на Марс содержал три важных пункта. Первый, весь комплекс стартует с околоземной орбиты на жидкостных ракетных двигателях. Все сказки про электро-реактивные двигатели — ерунда. Второй, лично я предложил для того, чтобы сэкономить и не использовать топливо для перехода на марсианскую орбиту, использовать аэродинамическое торможение в атмосфере Марса: несколько раз «чиркнуть» по атмосфере, снизить скорость и в конце концов выйти на круговую орбиту. Это позволило существенно снизить стартовую массу комплекса.
Третий пункт — замкнутый биолого-технический комплекс, в котором вода, воздух и часть пищи должны были воспроизводиться на борту корабля с помощью специального комплекса. Его и было поручено разрабатывать институту медико-биологических проблем. В 1969 году, увы, определенная команда управленцев загорелась идеей. К тому времени американцы уже высадились на Луну. У нас прошли два неудачный пуска ракеты Н1. На этом фоне группа управленцев на нашем предприятии, услышав, что американцы хотят создать свою орбитальную станцию, а еще Челомей разрабатывал орбитальную станцию военного назначения, вышла с предложением создать свою станцию, чтобы обогнать Челомея.
Предлагалось отобрать у Челомея уже готовый корпус станции, набить его аппаратурой корабля «Союз», пристыковать к нему на орбите еще один «Союз» и объявить о создании орбитальной станции. Никто из серьезный людей не мог поддержать это. Эти энтузиасты решили заставить предприятие заниматься этой темой. Один из них поехал к Дмитрию Устинову, соблазнил быстрыми успехами. Все закрутилось. Василия Мишина под угрозами обязали заниматься этим. На скорую руку ничего не получилось. Произошел полный провал. За потерю станции «Салют-3» были очень серьезные наказания. Конфронтация между главным конструктором Мишиным и группой энтузиастов раскалилась до такой степени, что был написан донос в высшие организации о том, что якобы Мишин во всем виноват. Все кончилось весьма печально. К 1974 году прошли четыре неудачных пуска ракеты Н1. Проблема была в двигателе. Сама ракета летала прекрасно. На пятой машине уже устанавливались новые доработанные многоразовые двигатели. Ни у кого не было сомнений в том, что следующий пуск обязательно будет успешным. Он предполагал в конце 1974 года запуск беспилотного лунного комплекса на Луну. В мае 1974 энтузиасты добились того, что Мишина отстранили от работы. Пришедший на его место Валентин Глушко просто уничтожил все наследие. Начали уничтожать и всю информацию о существовании наследия. Все это я отразил в книжке, которая только что вышла, под названием «Советская и российская космонавтика». Все нюансы там отражены в деталях.
— Что думаете о темпах освоения человечеством космоса в наше вермя?
— Уже полвека мы подпрыгиваем на орбиту и дежурим там. Зачем? Никто не знает. За потраченные деньги можно было на Юпитер слетать.
— Наверняка вы прекрасно знаете о предпринимателе Илоне Максе, созданных в его компании ракетах и планах колонизировать Марс. Что вы думаете об этом человеке?
— Видимо я не дорос. Не понимаю, как именно он собирается там поселить много людей. Однако я снимаю шляпу: сделать возвращаемые многоразовые ракеты — нам такое и не снилось. У нас всем запудрили мозги, мол, не было никакого проекта Королева с жидкостными ракетными двигателями, а был проект на электро-реактивных двигателях, и нужны только они. Представьте, на заре авиации мы начинаем строить самолеты с поршневыми моторами, выходит умник и предлагает дождаться появления реактивных моторов. И что бы мы делали во время Второй мировой войны? Илон Маск развивает наследие Константина Циолковского и Сергея Королева. Вот в чем парадокс. Мы ждем электро-реактивных двигателей, а Илон Маск развивает наследие.