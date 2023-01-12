Татьяна Навка поддержала тяжелобольного Романа Костомарова

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Фигуриста перевели в больницу в Коммунарке и подключили к ЭКМО и ИВЛ. Болезнь развилась после выступления спортсмена на улице в сильный мороз. Навка поддержала своего партнера по дуэту.