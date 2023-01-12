Татьяна Навка поддержала тяжелобольного Романа Костомарова

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поддержала своего коллегу Романа Костомарова. Фигурист находится в больнице в тяжелом состоянии.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Фигуриста перевели в больницу в Коммунарке и подключили к ЭКМО и ИВЛ. Болезнь развилась после выступления спортсмена на улице в сильный мороз. Навка поддержала своего партнера по дуэту.
«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — цитирует олимпийскую чемпионку Sport24.
В новогодние праздники Костомаров выступал в шоу продюсера Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» на открытом воздухе. О его болезни стало известно 10 января.