Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Рив Гош» Августа Мейера выпустили под залог

Отмечается, что предприниматель возместил 3 млрд ущерба Сбербанку и ВТБ. Защита более года пыталась добиться его освобождения, однако 14 декабря Санкт-Петербургский городской суд отказался отпустить его под залог в 25 млн рублей, продлив меру пресечения до марта.