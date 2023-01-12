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Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Рив Гош» Августа Мейера выпустили под залог

Происшествия
Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Рив Гош» Августа Мейера выпустили под залог

Совладельца «Рив Гош» Августа Мейера, обвиняемого в крупном мошенничестве, выпустили из СИЗО под залог в размере 30 млн рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на его адвоката.

Отмечается, что предприниматель возместил 3 млрд ущерба Сбербанку и ВТБ. Защита более года пыталась добиться его освобождения, однако 14 декабря Санкт-Петербургский городской суд отказался отпустить его под залог в 25 млн рублей, продлив меру пресечения до марта.

Расследование уголовного дела Мейера завершено. Фигуранты и адвокаты знакомятся со 150 томами материалом.
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