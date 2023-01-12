Руководство VK объяснило, какие сотрудники обязаны работать из офиса

Компания VK функционирует в гибридном формате, поэтому график работы специалистов определяется индивидуально.
Однако некоторые сотрудники VK должны выполнять свои обязанности преимущественно из офиса. В первую очередь это касается тех, кто обладает высоким уровнем доступа к определенным ресурсам.
Кроме того, работать из-за рубежа не могут специалисты, которые обеспечивают безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов. Об этом сообщили в пресс-службе российской корпорации, передает «Газета.Ru».
В социальных сетях ранее появились сообщения, что VK якобы планирует уволить всех покинувших территорию России сотрудников в том случае, если они не вернутся в страну. Позднее данную информацию опровергли.