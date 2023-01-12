Семьям Тулы помогают с приобретением жилья

В России продлена программа получения семейной ипотеки под шесть процентов годовых, которую предоставляют семьям с детьми, родившимися до 31 декабря 2023 года.
Об этом рассказала заместитель председателя регионального правительства Ольга Гремякова. Решение о продлении срока действия программы принято по поручению Президента Российской Федерации, сообщают «Тульские известия».
С помощью такого кредита можно приобрести дом или квартиру, новое или строящееся жилье. В 2022 году порядка 1000 семей Тульской области улучшили жилищные условия благодаря этой программе. Также на год продлена выплата для многодетных семей, это — 450 тысяч на погашение ипотеки, сохранен и проиндексирован федеральный материнский капитал. В Тульской области действует и региональный материнский капитал, это — выплата 150000 на каждого ребенка, начиная с третьего. 200000 рублей можно получить в виде компенсации за земельный участок, которое государство дает многодетным семьям.
Ольга Гремякова отметила, что семья с тремя детьми может использовать около полутора миллиона рублей государственной поддержки на улучшение жилищных условий, а молодая семья с первенцем — чуть более миллиона.