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Семьям Тулы помогают с приобретением жилья

Общество

В России продлена программа получения семейной ипотеки под шесть процентов годовых, которую предоставляют семьям с детьми, родившимися до 31 декабря 2023 года.

Семьям Тулы помогают с приобретением жилья

Об этом рассказала заместитель председателя регионального правительства Ольга Гремякова. Решение о продлении срока действия программы принято по поручению Президента Российской Федерации, сообщают «Тульские известия».

С помощью такого кредита можно приобрести дом или квартиру, новое или строящееся жилье. В 2022 году порядка 1000 семей Тульской области улучшили жилищные условия благодаря этой программе. Также на год продлена выплата для многодетных семей, это — 450 тысяч на погашение ипотеки, сохранен и проиндексирован федеральный материнский капитал. В Тульской области действует и региональный материнский капитал, это — выплата 150000 на каждого ребенка, начиная с третьего. 200000 рублей можно получить в виде компенсации за земельный участок, которое государство дает многодетным семьям.

Ольга Гремякова отметила, что семья с тремя детьми может использовать около полутора миллиона рублей государственной поддержки на улучшение жилищных условий, а молодая семья с первенцем — чуть более миллиона.
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