Семьям Тулы помогают с приобретением жилья

С помощью такого кредита можно приобрести дом или квартиру, новое или строящееся жилье. В 2022 году порядка 1000 семей Тульской области улучшили жилищные условия благодаря этой программе. Также на год продлена выплата для многодетных семей, это — 450 тысяч на погашение ипотеки, сохранен и проиндексирован федеральный материнский капитал. В Тульской области действует и региональный материнский капитал, это — выплата 150000 на каждого ребенка, начиная с третьего. 200000 рублей можно получить в виде компенсации за земельный участок, которое государство дает многодетным семьям.