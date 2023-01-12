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Петраков ушел с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Спорт
Петраков ушел с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Наставник национальной сборной Украины по футболу Александр Петраков покинул свой пост. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

«Желаем Александру Васильевичу успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких свершений!» — говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Сборная Украины под руководством Петракова не смогла пробиться на Чемпионат мира — 2022 в Катаре. Команда в матче стыкового раунда за право участвовать в планетарном первенстве уступила Уэльсу со счетом 0:1. Кроме этого, сборная Украины заняла второе место в своей группе в Лиге наций.

Ранее стало известно, что бывший тренер национальной сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес возглавил команду Португалии. Испанец на этом посту сменил Фернанду Сантуша.
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