Петраков ушел с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Наставник национальной сборной Украины по футболу Александр Петраков покинул свой пост. Специалист возглавлял команду с 2021 года.
«Желаем Александру Васильевичу успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких свершений!» — говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Сборная Украины под руководством Петракова не смогла пробиться на Чемпионат мира — 2022 в Катаре. Команда в матче стыкового раунда за право участвовать в планетарном первенстве уступила Уэльсу со счетом 0:1. Кроме этого, сборная Украины заняла второе место в своей группе в Лиге наций.
Ранее стало известно, что бывший тренер национальной сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес возглавил команду Португалии. Испанец на этом посту сменил Фернанду Сантуша.