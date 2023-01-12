Петраков ушел с поста главного тренера сборной Украины по футболу

Сборная Украины под руководством Петракова не смогла пробиться на Чемпионат мира — 2022 в Катаре. Команда в матче стыкового раунда за право участвовать в планетарном первенстве уступила Уэльсу со счетом 0:1. Кроме этого, сборная Украины заняла второе место в своей группе в Лиге наций.