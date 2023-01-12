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Компании РФ смогут принимать решения без учета голосов иностранных совладельцев

Экономика
Компании РФ смогут принимать решения без учета голосов иностранных совладельцев

Крупным российским компаниям могут разрешить не учитывать голоса иностранных совладельцев из недружественных РФ стран для принятия корпоративных решений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания не исключил, что такой указ может подписать президент России Владимир Путин. Инициатива коснется крупных компаний, работающих в сфере энергетики, торговли, машиностроения.

Для того, чтобы получить соответствующее право, российское компании должны находиться под санкциями, иметь выручку более 100 млрд рублей, а доля иностранных совладельцев в них не должна быть более 50%.
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