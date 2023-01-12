Семь тонн гуманитарных грузов передано донским участникам СВО

Очередная партия вещевого имущества общим весом семь тонн передана правительством Ростовской области подразделениям, участвующим в специальной военной операции.
Вещи, продукты, оборудование для обустройства временных лагерей доставили в части, укомплектованные жителями Ростовской области, сообщает сетевое издание «Дон24.ру». Средства на эти цели — порядка 5,5 миллионов рублей — выделены из регионального бюджета по решению губернатора Василия Голубева.
Как рассказал заместитель главы региона Вадим Артемов, военнослужащим также передали мед и сгущенное молоко. Сладкие подарки напомнят бойцам о доме, о том, что им желают победы и ждут их возвращения.