Ниинисте посоветовал Украине не ждать от Финляндии поставок большого количества танков

Киев должен понимать, что Финляндия не станет предоставлять украинской армии большое количество танков, даже если будет участвовать в соответствующей общеевропейской программе, заявил президент страны Саули Ниинисте.
По его словам, существует две причины такой позиции. Во-первых, Финляндия на текущий момент не является членом Североатлантического альянса. Во-вторых, она граничит с Россией.
«Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. Количество танков не может быть большим, так как Финляндия граничит с Россией и не входит в НАТО», — сказал глава государства.
Ранее в венгерском правительстве сообщили, что Будапешт не станет снабжать ВСУ вооружением, а также не позволит транзит военных грузов на Украину через свою территорию.