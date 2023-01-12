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Ниинисте посоветовал Украине не ждать от Финляндии поставок большого количества танков

Армия
Ниинисте посоветовал Украине не ждать от Финляндии поставок большого количества танков

Киев должен понимать, что Финляндия не станет предоставлять украинской армии большое количество танков, даже если будет участвовать в соответствующей общеевропейской программе, заявил президент страны Саули Ниинисте.

По его словам, существует две причины такой позиции. Во-первых, Финляндия на текущий момент не является членом Североатлантического альянса. Во-вторых, она граничит с Россией.

«Если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине, то потребуется и вклад Финляндии. Количество танков не может быть большим, так как Финляндия граничит с Россией и не входит в НАТО», — сказал глава государства.

Ранее в венгерском правительстве сообщили, что Будапешт не станет снабжать ВСУ вооружением, а также не позволит транзит военных грузов на Украину через свою территорию.
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