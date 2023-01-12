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Арестованный за грабеж житель Ростовской области свел счеты с жизнью в камере

Происшествия
Арестованный за грабеж житель Ростовской области свел счеты с жизнью в камере

Житель Ростовской области, арестованный по подозрению в грабеже и угоне автомобиля, свел счеты с жизнью в камере. Об инциденте в ИВС Донецка сообщает издание Газета.Ru.

По данным СМИ, накануне трагедии заключенный под стражу жаловался на плохое самочувствие. До этого его поместили в городскую больницу Донецка, где врачи диагностировали ему эпилепсию на фоне алкогольного отравления.

Через несколько дней после того, как арестант вернулся в ИВС, его тело нашли в камере учреждения без признаков жизни. Сотрудники МВД России организовали служебную проверку по факту случившегося.
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