Арестованный за грабеж житель Ростовской области свел счеты с жизнью в камере

Житель Ростовской области, арестованный по подозрению в грабеже и угоне автомобиля, свел счеты с жизнью в камере. Об инциденте в ИВС Донецка сообщает издание Газета.Ru.
По данным СМИ, накануне трагедии заключенный под стражу жаловался на плохое самочувствие. До этого его поместили в городскую больницу Донецка, где врачи диагностировали ему эпилепсию на фоне алкогольного отравления.
Через несколько дней после того, как арестант вернулся в ИВС, его тело нашли в камере учреждения без признаков жизни. Сотрудники МВД России организовали служебную проверку по факту случившегося.