В Москве решившего справить нужду у школы тракториста оштрафовали за мелкое хулиганство

Все случилось в поселке Восточный. Когда водитель спецтехники практически приступил к «делу», возмущенная женщина за рулем стала ему сигналить. Мужчина испугался, застегнул брюки, после чего сел на трактор и уехал. Но местная жительница все равно заявила на эксгибициониста в правоохранительные органы.