В Москве решившего справить нужду у школы тракториста оштрафовали за мелкое хулиганство

Тракториста-снегоуборщика, решившего справить нужду возле школы на востоке Москвы, оштрафовали за мелкое хулиганство. В полицию обратилась местная жительница, которая приехала забирать детей после уроков и заметила мужчину со спущенными штанами, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
Все случилось в поселке Восточный. Когда водитель спецтехники практически приступил к «делу», возмущенная женщина за рулем стала ему сигналить. Мужчина испугался, застегнул брюки, после чего сел на трактор и уехал. Но местная жительница все равно заявила на эксгибициониста в правоохранительные органы.
Стражи порядка обязали мужчину выплатить штраф в рамках статьи о мелком хулиганстве. Тракторист, в свою очередь, заверил правоохранителей, что просто решил сходить в туалет, для чего спрятался за колесо.