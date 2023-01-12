Коллективный Запад вынашивает коварный план, в котором президент Украины Владимир Зеленский станет пешкой. Такой вывод сделали китайские аналитики издания 360kuai.
Они отметили, что США и их союзники планируют пригласить украинского лидера на саммит G7, который пройдет в Японии. Зеленский, в свою очередь, очень хочет попасть на это мероприятие, передает «ПолитРоссия».
Однако Запад, предложив главе государства принять участие во встрече «Большой семерки», лишь планирует отвести внимание от одной важной детали. Обозреватели 360kuai разоблачили его план.
Авторы статьи считают, что США и Польша на самом деле преследуют экспансионистские цели. Так, Варшава уже давно устремила свой взор на западные территории Украины.
«Фактически то, что делает Запад, толкает Украину в пропасть», — сказано в публикации.
Ранее американский политик Аджаму Барака выразил уверенность, что президент США Джо Байден принес народ Украины в жертву интересам американского капитала.