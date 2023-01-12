Петербуржцы стоят в многокилометровых пробках из-за неубранного снега

Мощный снегопад, обрушившийся на Санкт-Петербург 12 января, спровоцировал образование транспортных заторов. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», загруженность дорог Северной столицы оценивается в девять баллов.
Особенно сложная ситуация с движением транспорта наблюдается на Пискаревском проспекте, шоссе Революции и проспекте Культуры. Пробки на данных участках оцениваются в максимальные 10 баллов. Кроме того, заторы образовались на набережных, Каменноостровском проспекте, КАД, ЗСД и Большом Сампсониевском проспекте.
Представители Госавтоинспекции призывают горожан не садиться за руль ввиду сложной ситуации на дорогах и высокого риска возникновения ДТП. Пешеходов просят соблюдать бдительность и не покидать тротуаров на участках с плохой освещенностью.
Образование многокилометровых пробок — не редкость для Санкт-Петербурга в зимний период. По мнению горожан, сложная транспортная ситуация в Северной столице обусловлена неудовлетворительной организацией работ по уборке снега со стороны губернатора Александра Беглова. Несмотря на предупреждения синоптиков, коммунальные службы не выводят на улицы достаточное количество техники, что является одной из причин формирования заторов.