Петербуржцы стоят в многокилометровых пробках из-за неубранного снега

Образование многокилометровых пробок — не редкость для Санкт-Петербурга в зимний период. По мнению горожан, сложная транспортная ситуация в Северной столице обусловлена неудовлетворительной организацией работ по уборке снега со стороны губернатора Александра Беглова. Несмотря на предупреждения синоптиков, коммунальные службы не выводят на улицы достаточное количество техники, что является одной из причин формирования заторов.