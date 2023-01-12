Bloomberg: Британия сможет купить необходимый объем энергоресурсов, чтобы пережить зиму

Великобритания сможет закупить необходимое количество энергоресурсов, чтобы пережить зиму, передает Bloomberg заявление министра экономики страны Гранта Шаппса.
По его словам, вопрос не в том, отключат ли свет, а в том, сколько он будет стоить. Однако рынок, отмечает Шаппс, «решит проблему».
Ранее сообщалось, что Европа смогла избежать дефицита энергии только благодаря сокращению закупок Китая. Однако КНР планирует снимать коронавирусные ограничения, и в этом случае спрос китайской стороны на ресурсы возрастет.
Также известно, что Лондонская пожарная бригада обратилась к британцам с просьбой не обогревать дома мангалами.