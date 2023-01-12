Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава Башкортостана Хабиров тепло высказался об ушедшем первом президенте республики Рахимове

Политика
Глава Башкортостана Хабиров тепло высказался об ушедшем первом президенте республики Рахимове

Первый президент Республики Башкортостан Муртазе Рахимов скончался 11 января 2023 года в возрасте 88 лет. Действующий лидер Радий Хабиров тепло высказался об ушедшем политике, отметив его достижения на посту главы.

По его словам, Рахимов управлял республикой в тяжелое время, превратив ее в мощный промышленный регион. Сегодня Башкирия является местом, где мирно проживают представители разных народов и религий, передает слова Хабирова его пресс-служба.

«Несмотря на сложное время, в период его руководства мы существенно выросли. Появились новые предприятия, новые возможности. В период работы я провел с ним немало времени», — поделился воспоминаниями президент.

Хабиров особенно отметил патриотизм Рахимова, его несокрушимость и близость с народом. Для республики его смерть стала большой потерей, заключил он.
башкортостан хабиров рахимов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду