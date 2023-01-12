Глава Башкортостана Хабиров тепло высказался об ушедшем первом президенте республики Рахимове

Первый президент Республики Башкортостан Муртазе Рахимов скончался 11 января 2023 года в возрасте 88 лет. Действующий лидер Радий Хабиров тепло высказался об ушедшем политике, отметив его достижения на посту главы.
По его словам, Рахимов управлял республикой в тяжелое время, превратив ее в мощный промышленный регион. Сегодня Башкирия является местом, где мирно проживают представители разных народов и религий, передает слова Хабирова его пресс-служба.
«Несмотря на сложное время, в период его руководства мы существенно выросли. Появились новые предприятия, новые возможности. В период работы я провел с ним немало времени», — поделился воспоминаниями президент.
Хабиров особенно отметил патриотизм Рахимова, его несокрушимость и близость с народом. Для республики его смерть стала большой потерей, заключил он.