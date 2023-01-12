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Псковский русский народный хор стал заслуженным

Общество

Псковский русский народный хор Городского культурного центра Пскова получил звание заслуженного коллектива народного творчества. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры России.

Псковский русский народный хор стал заслуженным

В документе указано, что высокая награда присуждена коллективу за высокие достижения в области народного творчества и весомый вклад в культурную жизнь региона, передает «Псковское агентство информации».

Творческий путь Псковского русского народного хора начался в 1958 году. С тех пор коллектив был постоянным и активным участником международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» является ведомственной наградой Министерства культуры Российской Федерации и присуждается ежегодно с 2014 года народным коллективам и любительским творческим объединениям. Всего его получили творческие коллективы из 46 субъектов РФ.
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