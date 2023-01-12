Псковский русский народный хор стал заслуженным

Псковский русский народный хор Городского культурного центра Пскова получил звание заслуженного коллектива народного творчества. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства культуры России.
В документе указано, что высокая награда присуждена коллективу за высокие достижения в области народного творчества и весомый вклад в культурную жизнь региона, передает «Псковское агентство информации».
Творческий путь Псковского русского народного хора начался в 1958 году. С тех пор коллектив был постоянным и активным участником международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» является ведомственной наградой Министерства культуры Российской Федерации и присуждается ежегодно с 2014 года народным коллективам и любительским творческим объединениям. Всего его получили творческие коллективы из 46 субъектов РФ.