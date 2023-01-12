Гражданин Узбекистана изнасиловал соотечественницу в Выборгском районе Петербурга

Мужчина позвонил в службу «112» около 9:00. По его словам, уроженка Узбекистана подверглась сексуальному насилию в квартире на улице Смолячкова. Прибывший на место происшествия наряд полиции нашел там потерпевшую, которая подтвердила слова звонившего.