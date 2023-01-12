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Гражданин Узбекистана изнасиловал соотечественницу в Выборгском районе Петербурга

Происшествия
Гражданин Узбекистана изнасиловал соотечественницу в Выборгском районе Петербурга

Гражданин Узбекистана изнасиловал 31-летнюю соотечественницу в Выборгском районе Петербурга. Сама пострадавшая побоялась вызвать полицию, поэтому в правоохранительные органы обратился ее друг, сообщает «Фонтанка».

Мужчина позвонил в службу «112» около 9:00. По его словам, уроженка Узбекистана подверглась сексуальному насилию в квартире на улице Смолячкова. Прибывший на место происшествия наряд полиции нашел там потерпевшую, которая подтвердила слова звонившего.

Выяснилось, что женщина находится в России нелегально. Ее обидчик — 21-летний приезжий из Узбекистана — тоже не состоит на миграционном учете в РФ. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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