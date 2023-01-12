Goldman Sachs увольняет сотрудников в ожидании рецессии в США

Сокращения, которые коснулись 6,5% сотрудников финансового учреждения, начались на прошлой неделе. Сами сотрудники описывают процесс увольнений как «жестокий», а обстановку в офисах — ужасающей. Многим сотрудникам сообщили о сокращении после того, как они пришли на работу. При этом на сборы зачастую давалось не более 30 минут. Кроме того, многих сотрудников уволили без выплаты премии за работу, выполненную в прошлом году.