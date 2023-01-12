Goldman Sachs увольняет сотрудников в ожидании рецессии в США

Нью-Йорк, 12 января. Один из крупнейших банков США Goldman Sachs приступил к массовым сокращениям персонала. Как сообщает издание Financial Times, в рамках сокращений будут уволены 3200 сотрудников в офисах по всему миру.
Сокращения, которые коснулись 6,5% сотрудников финансового учреждения, начались на прошлой неделе. Сами сотрудники описывают процесс увольнений как «жестокий», а обстановку в офисах — ужасающей. Многим сотрудникам сообщили о сокращении после того, как они пришли на работу. При этом на сборы зачастую давалось не более 30 минут. Кроме того, многих сотрудников уволили без выплаты премии за работу, выполненную в прошлом году.
В заявлении, опубликованном в среду руководством банка было сказано, что это было «трудное время для людей, покидающих фирму».
«Мы благодарны за вклад всех наших сотрудников, и мы оказываем поддержку, чтобы облегчить их переходы. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы определить размер фирмы с учетом открывающихся перед нами возможностей в сложных макроэкономических условиях», — говорится в сообщении.
Ожидается, что еще больше сотрудников покинет Goldman Sachs в ближайшие недели после того, как менеджеры раскроют размер бонусов по итогам 2022 года, которые сократятся по сравнению с предыдущим периодом.
Как отмечают аналитики, исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон пытается сократить расходы после нескольких лет расширения финучреждения и спада в инвестиционно-банковском бизнесе. По их мнению, увольнения являются наиболее наглядным примером стремлений к глубокому сокращению расходов, которые преобладают на Уолл-стрит на фоне ожидания начала рецессии в американской экономике.
Помимо Goldman Sachs планы по сокращению персонала озвучило руководство крупнейшего инвестиционного фонда BlackRock, который намерен уволить 500 сотрудников.