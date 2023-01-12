Sohu: Запад обеспокоен действиями России в отношении китайского юаня

Западные аналитики обеспокоены действиями России с китайским юанем, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.
После введения антироссийских санкций эксперты отметили возросший интерес Москвы к китайской нацвалюте. Позже глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния страны будет пополняться юанями.
Также западные государства подозревают Россию и дружественные ей страны в намерении лишить американский доллар статуса главной резервной валюты. Уже сейчас многие государства принимают юань при оплате товаров и энергоресурсов.
Тем временем, доллар имеет влияние во многом благодаря связи с энергоносителями, которые торгуются в американской валюте. Если юань займет место доллара, США рискуют многое потерять.