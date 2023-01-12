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Награжденные перед Новым годом участники СВО не знали, что получат медали лично от Путина

Армия
Награжденные перед Новым годом участники СВО не знали, что получат медали лично от Путина

Участники спецоперации по демилитаризации Украины, которым президент России Владимир Путин перед Новым годом вручил награды, не знали, что получат медали лично от главы государства.

Более того, им не было известно о том, что президент запишет вместе с ними свое традиционное новогоднее обращение к гражданам.

По словам самих военных, об участии Путина в мероприятии они стали догадываться, когда министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встали с ними в строй, ожидая верховного главнокомандующего.
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