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Гутерреш попросил страны ООН не вмешиваться во внутренние дела других членов Организации

Политика
Гутерреш попросил страны ООН не вмешиваться во внутренние дела других членов Организации

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш обратился с неожиданной просьбой ко всем участникам объединения. Об этом стало известно 12 января.

Политик попросил членов ООН дать обещание, что они всегда будут действовать, опираясь на Устав Организации и международное право. Помимо этого, Гутерреш призвал участников сообщества не использовать силовые методы и угрозы в ходе урегулирования конфликтных ситуаций.

«(Призываю. — Прим. ред.) обязаться не вмешиваться во внутренние дела, самоопределение народов и суверенное равенство государств-членов», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что инициированный Киевом «саммит мира» может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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