Гутерреш попросил страны ООН не вмешиваться во внутренние дела других членов Организации

Политик попросил членов ООН дать обещание, что они всегда будут действовать, опираясь на Устав Организации и международное право. Помимо этого, Гутерреш призвал участников сообщества не использовать силовые методы и угрозы в ходе урегулирования конфликтных ситуаций.