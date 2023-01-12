Гутерреш попросил страны ООН не вмешиваться во внутренние дела других членов Организации

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш обратился с неожиданной просьбой ко всем участникам объединения. Об этом стало известно 12 января.
Политик попросил членов ООН дать обещание, что они всегда будут действовать, опираясь на Устав Организации и международное право. Помимо этого, Гутерреш призвал участников сообщества не использовать силовые методы и угрозы в ходе урегулирования конфликтных ситуаций.
«(Призываю. — Прим. ред.) обязаться не вмешиваться во внутренние дела, самоопределение народов и суверенное равенство государств-членов», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что инициированный Киевом «саммит мира» может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.