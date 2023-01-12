Как распознать спам-сообщения: шесть советов от команды соцсети ЯRUS

Пользователи социальных сетей постоянно сталкиваются со спамом, ведь мошенники активно используют интернет для своих целей. Что нужно знать про вредоносные сообщения и как не попасться на уловки злоумышленников? С цифровой гигиеной помогают разобраться специалисты по информационной безопасности социальной сети ЯRUS.
Существует шесть основных признаков спам-сообщений.
1. Мошенники часто используют подмену отдельных символов, маскируясь под официальные ресурсы. Например, регистрируют не Sberbank, а Sberbonk. Люди не обращают на это внимание и попадаются на фишинговые ссылки.
2. У любой соцсети есть механизмы подтверждения реальных аккаунтов - верификация, тем более, когда это касается крупных компаний или известных блогеров. Зачастую злоумышленники представляются крупными блогерами, лидерами мнений, но при этом их аккаунт не является официальным. Если рядом с именем стоит галочка, то ему можно доверять
3. Иногда пользователям приходит текст, рядом с которым подсвечивается «Перейди по ссылке». Если проверять это сообщение с компьютера и навести кнопку мыши на подобный текст, всплывает действительная ссылка. Через мобильное приложение тоже можно проверить, нажав на ссылку и удерживать ее несколько секунд. Если в тексте вам предлагают перейти на информационный портал, а ссылка ведет, к примеру, на производителя шампуней, это наверняка спам.
4. В сообщении настаивают на открытии какого-то документа, который вы не запрашивали. Негативное воздействие может осуществить практически любой файл вплоть до классических документов word, excel, pdf. Все они имеют программные исполняемые модули и при открытии заражают компьютер или мобильное устройство пользователя.
5. Как правило, явным признаком спам-рассылки являются провокационные сообщения, которые указывают на срочность выполнения действия, слишком заманчивое предложение или невероятную выгоду от чего-то. Например «С завтрашнего дня ваши документы полностью удалятся с нашего сервера, вам необходимо обновить лицензионное соглашение, пройдя по ссылке».
6. Очевидные несоответствия картинок или иной графики, с профилем аккаунта. Например, кинопортал присылает вам сообщение, в котором присутствует графика, не относящаяся к киноиндустрии. Это явный показатель мошеннических действий.
«Защита от спама со стороны пользователя опирается на внимательность и нахождение явных и неявных несоответствий между источником, текстом сообщения, ссылкой перехода и ее распространителем. Доверие со стороны пользователя должны вызывать ресурсы, где все основные компоненты находятся в открытом доступе и сопоставимы с сообщением», — говорит Артем Бердашкевич, ведущий специалист по информационной безопасности ЯRUS.
Очень важно, чтобы специалисты социальной сети быстро реагировали и разбирались с распространителями спама. Как правило, сперва выносится предупреждение, а затем следует блокировка аккаунта. Социальная сеть ЯRUS использует самый эффективный механизм борьбы со злоумышленниками, с помощью алгоритмов машинного обучения, отслеживая одинаковые действия со стороны одного или нескольких аккаунтов.