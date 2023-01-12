Как распознать спам-сообщения: шесть советов от команды соцсети ЯRUS

3. Иногда пользователям приходит текст, рядом с которым подсвечивается «Перейди по ссылке». Если проверять это сообщение с компьютера и навести кнопку мыши на подобный текст, всплывает действительная ссылка. Через мобильное приложение тоже можно проверить, нажав на ссылку и удерживать ее несколько секунд. Если в тексте вам предлагают перейти на информационный портал, а ссылка ведет, к примеру, на производителя шампуней, это наверняка спам.