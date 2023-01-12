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Грузовик застрял под мостом на Новочеркасском проспекте в Петербурге

Происшествия
Грузовик застрял под мостом на Новочеркасском проспекте в Петербурге

Грузовой автомобиль застрял под мостом на Новочеркасском проспекте в Петербурге. Очевидцы сообщают, что движение затруднено. Транспортное средство и опора моста получили повреждения.

В социальных сетях местные жители отмечают, что подобные аварии происходят в этом месте каждый месяц.

Ранее ГИБДД рекомендовала петербуржцам по возможности не выходить на улицы из-за «снежного коллапса». Водителей с небольшим опытом просят не садиться за руль из-за непростой ситуации на дорогах.

При этом горожане отмечают, что не наблюдают достаточного количества спецтехники и дворников, которые могли бы поддержать улицы в порядке. В связи с этим они вынуждены рисковать здоровьем, когда появляется необходимость выйти из дома. Жители Северной столицы винят во всем чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым, который ранее утверждал, что Петербург на 100% готов к зиме и полностью укомплектован рабочими руками и техникой.
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