Грузовик застрял под мостом на Новочеркасском проспекте в Петербурге

При этом горожане отмечают, что не наблюдают достаточного количества спецтехники и дворников, которые могли бы поддержать улицы в порядке. В связи с этим они вынуждены рисковать здоровьем, когда появляется необходимость выйти из дома. Жители Северной столицы винят во всем чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым, который ранее утверждал, что Петербург на 100% готов к зиме и полностью укомплектован рабочими руками и техникой.