Nouvelles Plus: жители ЦАР раскритиковали методику ООН по борьбе с сексуальным насилием в регионе

Банги, 12 января. Жители Центральноафриканской Республики раскритиковали методику многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), которая призвана минимизировать число преступлений сексуального характера со стороны миротворцев против местного населения. Об этом сообщило информагентство Nouvelles Plus.
Журналисты заявили, что миротворцы организовали семинары для граждан страны. На занятиях представители МИНУСКА призвали незамедлительно докладывать о противоправных действиях «голубых касок» по горячей линии.
Однако правозащитники считают, что эта мера не эффективна. Зачастую многие преступные эпизоды замалчиваются — им не дается адекватная юридическая оценка в соответствии с национальным законодательством.
Жители ЦАР неоднократно становились жертвами сексуальной эксплуатации со стороны сотрудников МИНУСКА. Вместе с тем представители многопрофильной комплексной миссии в большинстве случаев остаются безнаказанными. Как правило, руководство организации выводит оказавшийся в центре скандала контингент.
Граждане республики неоднократно выходили на митинги против нахождения на территории страны миротворцев. Ранее правозащитники Центральноафриканской Республики направили открытое письмо в ООН, где рассказали о многочисленных преступлениях миротворцев против населения.