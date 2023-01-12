Юристы Байдена обнаружили еще один «тайник» политика с секретной документацией

Стало известно еще одно место, где глава Белого дома Джо Байден прятал конфиденциальные документы. Об еще одной находке рассказали в Администрации президента США.
Выяснилось, что очередным потаенным местом оказался гараж политика, который находится в его особняке в Уилмингтоне. Обнаружить этот тайник удалось юристам американского лидера. Как уточнили в Белом доме, в настоящий момент законные представители Байдена сотрудничают с министерством юстиций.
Напомним, что ранее секретная документация была обнаружена в офисе аналитического центра в Вашингтоне, где Байден ранее трудился на посту вице-президента США.