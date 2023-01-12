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Юристы Байдена обнаружили еще один «тайник» политика с секретной документацией

Политика
Юристы Байдена обнаружили еще один «тайник» политика с секретной документацией

Стало известно еще одно место, где глава Белого дома Джо Байден прятал конфиденциальные документы. Об еще одной находке рассказали в Администрации президента США.

Выяснилось, что очередным потаенным местом оказался гараж политика, который находится в его особняке в Уилмингтоне. Обнаружить этот тайник удалось юристам американского лидера. Как уточнили в Белом доме, в настоящий момент законные представители Байдена сотрудничают с министерством юстиций.

Напомним, что ранее секретная документация была обнаружена в офисе аналитического центра в Вашингтоне, где Байден ранее трудился на посту вице-президента США.
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