Нарколог Шуров раскрыл страшные последствия употребления энергетических напитков детьми

Родители, которые позволяют своим детям употреблять энергетические напитки, совершают серьезную ошибку. Об их вреде рассказал психиатр и нарколог Василий Шуров.
Специалист отметил, что в состав таких напитков входит кофеин, таурин, друге психостимуляторы и множество сахара. Их употребление формирует у ребенка зависимость, которая будет вынуждать его увеличивать количество банок с напитком.
«Психостимулирующий эффект, получаемый от энергетиков, повышает риск того, что подростки пойдут дальше и начнут употреблять другие вещества», — предупредил медик в беседе с Общественной Службой Новостей.
Гастроэнтеролог Илона Качмазова добавила, что у детей, употребляющих энергетики, часто возникают проблемы со здоровьем. Например, у них увеличивается риск развития болезней сердца.