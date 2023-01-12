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Нарколог Шуров раскрыл страшные последствия употребления энергетических напитков детьми

Общество
Нарколог Шуров раскрыл страшные последствия употребления энергетических напитков детьми

Родители, которые позволяют своим детям употреблять энергетические напитки, совершают серьезную ошибку. Об их вреде рассказал психиатр и нарколог Василий Шуров.

Специалист отметил, что в состав таких напитков входит кофеин, таурин, друге психостимуляторы и множество сахара. Их употребление формирует у ребенка зависимость, которая будет вынуждать его увеличивать количество банок с напитком.

«Психостимулирующий эффект, получаемый от энергетиков, повышает риск того, что подростки пойдут дальше и начнут употреблять другие вещества», — предупредил медик в беседе с Общественной Службой Новостей.

Гастроэнтеролог Илона Качмазова добавила, что у детей, употребляющих энергетики, часто возникают проблемы со здоровьем. Например, у них увеличивается риск развития болезней сердца.
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