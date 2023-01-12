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MW: Украина признала свое отчаяние попыткой вернуть отправленные в Грузию комплексы «Бук»

Армия
MW: Украина признала свое отчаяние попыткой вернуть отправленные в Грузию комплексы «Бук»

ВСУ оказались в таком отчаянном положении, что украинские власти отметилась нападками на Грузию, сообщает Military Watch.

Аналитики американского издания обратили внимание на недавнее обращение Киева к Тбилиси с требованием вернуть зенитные ракетные комплексы «Бук», которые якобы были подарены Грузии еще в 2007 году.

Примечательно, что у грузинского руководства иная версия. Там утверждают, что ЗРК приобретались в рамках многомиллионного контракта.

«Давление на Грузию, чтобы та предоставила "Буки", можно считать признаком отчаяния», — сказано в статье.

Журналисты уверены, что на сегодняшний день Украина испытывает серьезную нехватку средств противовоздушной обороны. Страны НАТО не в состоянии обеспечить запросы Киева, а поставляемое вооружение слишком старое и не может эффективно справляться с задачами.
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