Поставки российского СПГ в Испанию выросли за 2022 год на 45%

В 2022 году Испания купила у России на 45% больше сжиженного природного газа, чем за год до этого. Об этом свидетельствует информация испанской энергокомпании Enagas.
За прошлый год Москва поставила Мадриду 53 859 ГВт-часов СПГ. В 2021 году этот показатель равнялся 37 027 ГВт-часов. Так, Россия стала четвертой страной в рейтинге поставщиков СПГ для королевства после Соединенных Штатов, Алжира и Нигерии.
В декабре прошлого года Испания пробрела почти на 30% больше российского газа, чем в декабре 2021-го. Таким образом, Россия заняла третье место в списке поставляющих СПГ в Испанию государств после США и Алжира.