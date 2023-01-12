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Ночное освещение оказалось смертельным для обитающих в пустыне животных

Общество
Ночное освещение оказалось смертельным для обитающих в пустыне животных

Искусственное освещение оказалось смертельно опасным для ночных животных, обитающих в пустыне.

Так, белый и любой другой свет нарушает репродукцию и другие показатели работы организма грызунов. Соответствующее исследование с участием двух видов иглистых мышей провели ученые из Израиля.

Лабораторных животных распределили по восьми просторным вольерам. Два вольера по ночам облучали белым светом, еще четыре — синим и желтым, а последняя пара вольеров оставалась неосвещенной.

В первых жилищах с неинтенсивным белым освещением погибли все грызуны спустя всего несколько дней. Мыши из других вольеров со светом хоть и перенесли эксперимент, но у них было гораздо меньше потомства. Кроме того, в крови таких подопытных выявили высокое содержание гормонов стресса, пишет Planet Today.
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