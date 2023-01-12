Ночное освещение оказалось смертельным для обитающих в пустыне животных

В первых жилищах с неинтенсивным белым освещением погибли все грызуны спустя всего несколько дней. Мыши из других вольеров со светом хоть и перенесли эксперимент, но у них было гораздо меньше потомства. Кроме того, в крови таких подопытных выявили высокое содержание гормонов стресса, пишет Planet Today.