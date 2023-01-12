Лыжница Вероника Степанова ответила на резкие высказывания со стороны Ульфанга

Олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова ответила на резкие слова экс-главы комитета лыжных гонок Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегарда Ульфанга. Норвежец заявил, что россиянка стала частью «политического режима».
Бывший функционер также добавил, что раньше уважал Степанову и видел в ней будущее российского лыжного спорта. Девушка не оставила критику без внимания и в социальных сетях в жесткой форме ответила Ульфангу на его беспочвенные обвинения.
«Наш президент избран народом, и его поддерживает большинство граждан. Извините, если эти факты не подходят для позиции СМИ или господина Ульфанга», — написала спортсменка.
Напомним, FIS приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов из-за специальной операции в защиту мирного населения Донбасса. Решение о дальнейшей судьбе атлетов будет принято весной 2023 года.