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Лыжница Вероника Степанова ответила на резкие высказывания со стороны Ульфанга

Спорт
Лыжница Вероника Степанова ответила на резкие высказывания со стороны Ульфанга

Олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова ответила на резкие слова экс-главы комитета лыжных гонок Международной федерации лыжного спорта (FIS) Вегарда Ульфанга. Норвежец заявил, что россиянка стала частью «политического режима».

Бывший функционер также добавил, что раньше уважал Степанову и видел в ней будущее российского лыжного спорта. Девушка не оставила критику без внимания и в социальных сетях в жесткой форме ответила Ульфангу на его беспочвенные обвинения.

«Наш президент избран народом, и его поддерживает большинство граждан. Извините, если эти факты не подходят для позиции СМИ или господина Ульфанга», — написала спортсменка.

Напомним, FIS приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов из-за специальной операции в защиту мирного населения Донбасса. Решение о дальнейшей судьбе атлетов будет принято весной 2023 года.
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