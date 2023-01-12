CNN Türk: Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным 12 или 13 января. Такую информацию распространили журналисты CNN Türk.
Как рассказал телеканалу омбудсмен Турции Шереф Малкоч, политик собирается в ходе разговора затронуть вопросы относительно формирования гумкоридоров в рамках российской спецоперации. Также Эрдоган надеется осуществить телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
«Главный омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским сегодня или завтра для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной», — сообщил телеканал.
Ранее президент Турции сказал, что Анкара положительно относится к открытию гумкоридоров для тех, кто получил ранения в ходе спецоперации. Он уточнил, что его страна готова заняться их восстановлением.