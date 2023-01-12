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Посол Зимбабве вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД России

Весь мир
Посол Зимбабве вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД России

Москва, 12 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел встречу с назначенным послом Республики Зимбабве Амброузом Мутинири и принял копии верительных грамот.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, которые охарактеризовали как традиционно дружественные. Участники беседы уделили особое внимание актуальным вопросам взаимодействия в научной, гуманитарной и экономической областях.

Москва и Хараре отметили важность устойчивого политического диалога. Дипломаты договорились координировать действия на международной арене, в том числе в рамках ООН и других организаций.

Ранее первая леди Зимбабве получила степень почетного доктора Российского государственного гуманитарного университета. Отечественные ученые отметили старания Оксилии Мнангагва в создании благотворительного фонда «Ангел надежды».

Международное сообщество неоднократно отмечало заслуги организации. Она помогает беженцам и внутренним перемещенным лицам.
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