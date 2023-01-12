Посол Зимбабве вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД России

Москва, 12 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов провел встречу с назначенным послом Республики Зимбабве Амброузом Мутинири и принял копии верительных грамот.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, которые охарактеризовали как традиционно дружественные. Участники беседы уделили особое внимание актуальным вопросам взаимодействия в научной, гуманитарной и экономической областях.
Москва и Хараре отметили важность устойчивого политического диалога. Дипломаты договорились координировать действия на международной арене, в том числе в рамках ООН и других организаций.
Ранее первая леди Зимбабве получила степень почетного доктора Российского государственного гуманитарного университета. Отечественные ученые отметили старания Оксилии Мнангагва в создании благотворительного фонда «Ангел надежды».
Международное сообщество неоднократно отмечало заслуги организации. Она помогает беженцам и внутренним перемещенным лицам.