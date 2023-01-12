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Бывшему вице-мэру Магнитогорска вынесли приговор по делу о получении взяток на 1,5 млн рублей

Происшествия
Бывшему вице-мэру Магнитогорска вынесли приговор по делу о получении взяток на 1,5 млн рублей

Суд вынес вердикт по делу бывшего замглавы Магнитогорска. Он был признан виновным в получении взяток и приговорен к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, осужденный через посредника получил более 2,3 млн рублей в обмен на помощь в решении вопросов о передаче в аренду земельных участков под строительство.

Суд приговорил экс-чиновника к четырем годам и одному месяцу колонии. Также он был лишен права занимать определенные должности на три года. Экс-замглавы Магнитогорска взяли под стражу в зале суда.
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