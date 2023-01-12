Бывшему вице-мэру Магнитогорска вынесли приговор по делу о получении взяток на 1,5 млн рублей

Суд вынес вердикт по делу бывшего замглавы Магнитогорска. Он был признан виновным в получении взяток и приговорен к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.