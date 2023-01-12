БЕЗФИЛЬТРОВ с Еленой Келеп. Почему многодетная королева красоты не боится ехать в горячие точки?

Недавно к официальному статусу красавицы добавилось еще и звание истинной патриотки. Елена Келеп стала членом организации «Офицеры России» и ветераном боевых действий. Певица неоднократно давала благотворительные концерты в горячих точках. Антону Беккужеву гостья выпуска рассказала, как в этих поездках ей и коллегам по творческому цеху приходилось спать на мешках с мукой и обязательно носить бронежилет. Хотя артисты рисковали жизнью, Елена Келеп признается, что страха не чувствовала, потому что ехала в центр боевых действий «с богом в душе и в сердце». Такие концерты очень нужны бойцам, потому что поднимают дух и вселяют веру в правду и победу — считает певица.