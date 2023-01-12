БЕЗФИЛЬТРОВ с Еленой Келеп. Почему многодетная королева красоты не боится ехать в горячие точки?

Новый сезон проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ красноречиво доказывает: патриотов много. Ведущий Антон Беккужев встречается с представителями шоу-бизнеса и знаменитостями, которые не остаются в стороне и всецело поддерживают СВО и Россию. Гостьей нового выпуска стала певица и модель, мать троих детей и обладательница титула «Миссис Россия-Вселенная 2019» Елена Келеп.
Недавно к официальному статусу красавицы добавилось еще и звание истинной патриотки. Елена Келеп стала членом организации «Офицеры России» и ветераном боевых действий. Певица неоднократно давала благотворительные концерты в горячих точках. Антону Беккужеву гостья выпуска рассказала, как в этих поездках ей и коллегам по творческому цеху приходилось спать на мешках с мукой и обязательно носить бронежилет. Хотя артисты рисковали жизнью, Елена Келеп признается, что страха не чувствовала, потому что ехала в центр боевых действий «с богом в душе и в сердце». Такие концерты очень нужны бойцам, потому что поднимают дух и вселяют веру в правду и победу — считает певица.
Как многодетная мама гостья выпуска призналась ведущему #БЕЗФИЛЬТРОВ Антону Беккужеву, что горячо желает, чтобы ее дети знали историю своей страны и всегда были готовы в случае опасности защитить Родину. Со своей стороны Елена Келеп прикладывает усилия и старается сама быть для детей образцом патриотизма и примером для подражания. Важность активной гражданской позиции певица и модель объясняет и с ракурса общественного влияния как медийной личности.
О следующем концерте в Донбассе, первом образовании медика, новых песнях и других деталях личной и публичной жизни Елена Келеп подробно рассказывает в новом выпуске программы #БЕЗФИЛЬТРОВ с Антоном Беккужевым.