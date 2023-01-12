Делегация Мали посетила международный форум минеральных ресурсов в Саудовской Аравии

По словам сотрудников Комиссии по эксплуатации минеральных ресурсов Мали (SOREM), основной целью их визита в Эр-Рияд стал поиск инвесторов для развития отрасли. Власти в Бамако готовы предоставить недра республики иностранным компаниям для разработок в рамках партнерских соглашений.