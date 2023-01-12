Делегация Мали посетила международный форум минеральных ресурсов в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 12 января. Малийские промышленники приняли участие во II Форуме минеральных ресурсов будущего, который состоялся в Саудовской Аравии.
Делегацию из Бамако возглавил министр горнодобывающей промышленности республики Ламин Сейду Траоре. Всего на площадке мероприятия встретились представители более 60 стран мира.
По словам сотрудников Комиссии по эксплуатации минеральных ресурсов Мали (SOREM), основной целью их визита в Эр-Рияд стал поиск инвесторов для развития отрасли. Власти в Бамако готовы предоставить недра республики иностранным компаниям для разработок в рамках партнерских соглашений.
Кроме того, представители SOREM обсудили планы по финансированию глобальных инфраструктурных проектов. Одним из них является строительство плотины Таусса на реке Нигер в регионе Гао.
Ранее правительство Мали открыло гидроэлектростанцию в городе Каес. Инвесторами проекта стали национальные и зарубежные холдинги. Согласно документации, мощность турбин составит 140 мегаватт.