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Украинский нардеп Гончаренко сообщил о выходе Киева из двух соглашений СНГ

Политика
Украинский нардеп Гончаренко сообщил о выходе Киева из двух соглашений СНГ

Украинское руководство расторгло еще два договора, которые были подписаны с участниками Содружества Независимых Государств. Такую информацию распространил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Соответствующее решение, как написал нардеп в своем Telegram-канале, приняли члены украинского парламента в ходе голосования. В результате чего Киев покинул соглашение о порядке урегулирования спорных ситуации, которые имеют отношения к хоздеятельности.

Также Украина больше не будет выполнять обязательства в рамках Конвенции о передаче имеющих психрасстройства людей на принудительное лечения. Оба документа были подписаны в конце прошлого столетия.

«Украина выходит из очередных соглашений со странами СНГ», — сообщил Гончаренко.

Ранее стало известно, что инициированный Киевом «саммит мира» может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН.
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