Экс-первая ракетка мира Наоми Осака сообщила о беременности

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака официально подтвердила, что пропустит теннисный сезон. Спортсменка на своих страницах в социальных сетях призналась в беременности.
Осака накануне старта Открытого чемпионата Австралии поделилась радостной новостью. Стоит отметить, что японка хочет принять участие в Australian Open, но уже в январе 2024 года.
"2023-й будет годом, когда мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеться с вами в начале следующего сезона, потому что я точно сыграю на Australian Open в 2024-м», — написала Осака.
Напомним, Осака до сих пор является самой богатой спортсменкой в мире. Японка в прошлом году заработала около 51 млн долларов за выступления на соревнованиях.