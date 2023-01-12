Не угроза, а прибыль: политолог Марков вскрыл ложь американского министра о ВПК США

Это огромная возможность для американского ВПК, а не угроза. Такую оценку в беседе с ФАН дал политолог, член Общественной палаты РФ, директор Института политических исследований Сергей Марков.
Министр ВМС США Карлос дель Торо отметился заявлением, что затягивание военного конфликта на Украине может стать угрозой для американского военно-промышленного комплекса.
«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет угрожающе влиять на цепочку поставок», — написал он в Twitter и призвал производителей оружия увеличивать вложения в рабочую силу.
Также он предложил инвестировать для увеличения объема выпуска продукции ВПК.
«Когда это произойдет, станет лучше. Как долго это займет, — зависит от конкретной оружейной системы», — резюмировал министр.
По мнению Маркова, угроза может исходить лишь для бюджета США. Но не для ВПК. Для них это наоборот огромная прибыль.
«Дель Торо сам является выразителем интересов ВПК. Угроза в том, что дадут больше работы и денег — вот смысл его слов, — считает эксперт. — Это типично олигархическая история, завязанная на монополистическом капитале. Крупные корпорации, зависящие от госзаказов, теснейшим образом, связаны с государством по принципу интеграции».
Ранее издание The Washington Post отмечало, что боевые действия на Украине показали уязвимость ВПК США. В частности, указывалось на недостаточное количество снарядов калибра 155 миллиметров, производимых американскими заводами, а именно 14 тысяч. Их ВСУ хватает лишь на два дня.