Не угроза, а прибыль: политолог Марков вскрыл ложь американского министра о ВПК США

Ранее издание The Washington Post отмечало, что боевые действия на Украине показали уязвимость ВПК США. В частности, указывалось на недостаточное количество снарядов калибра 155 миллиметров, производимых американскими заводами, а именно 14 тысяч. Их ВСУ хватает лишь на два дня.