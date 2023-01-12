План, который представил украинский лидер Владимир Зеленский по разрешению конфликта, никоим образом не способен привести к урегулированию ситуации в его государстве. Такое мнение содержится в материале Newsweek.
Напомним, что Киев собирается провести в ООН «мирный саммит» и представить там свой план по урегулированию кризиса. В инициативе Зеленского, в частности, предполагается уход России с украинских земель, возмещение ущерба со стороны Кремля и возвращение соседнего государства к границам 1991 года. Однако в Москве предложения киевского режима сочли недопустимыми.
Журналисты издания считают, что два государства существуют в совершенно разной действительности. Поэтому «формула мира» Зеленского ставит крест на дальнейшем переговорном процессе между Россией и Украиной, подытожили авторы.
Ранее сообщалось, что «мирный саммит» может пройти в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке 24 февраля.