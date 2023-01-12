Newsweek: «формула мира» Зеленского ставит крест на дальнейших переговорах с Россией

Напомним, что Киев собирается провести в ООН «мирный саммит» и представить там свой план по урегулированию кризиса. В инициативе Зеленского, в частности, предполагается уход России с украинских земель, возмещение ущерба со стороны Кремля и возвращение соседнего государства к границам 1991 года. Однако в Москве предложения киевского режима сочли недопустимыми.