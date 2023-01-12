ЮАР впервые за 30 лет возобновила зимние морские поставки фруктов в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на почетного консула ЮАР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимира Борисенко.
Грузовое судно прибыло из Кейптауна в Санкт-Петербург. Оттуда фрукты отправятся в Москву и другие российские регионы.
По словам Борисенко, такие поставки станут регулярными, и следующая уже запланирована на середину февраля 2023 года. Ее объем будет больше, чем у нынешней, около пяти тысяч тонн.
ЮАР поставляет в Россию свежие фрукты с 1992 года. Примерно 10–12% всех фруктов, например апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины, виноград, яблоки, груши и сливы, на внутреннем рынке страны поступают из ЮАР.