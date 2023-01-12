Фонд борьбы с репрессиями: показатель убийств журналистов в 2022 году вырос в два раза

Российский Фонд борьбы с репрессиями привел статистику насильственных смертей представителей СМИ по всему миру в прошедшем году.
По словам правозащитников Фонда, показатель убийств журналистов в 2022 году вырос в два раза. Соответствующие данные являются рекордными, подчеркнули в статье ФБР. Речь идет о насильственной смерти 94 представителей СМИ.
«Беспрецедентные нападения на свободу слова, мысли и убеждений в западных странах и на Украине сигнализируют о необходимости защиты и обеспечения безопасности всех журналистов и представителей прессы, независимо от их политических взглядов и отношения к конфликтам», — указали правозащитники.
ФБР подчеркнул, что журналистам не должно ничего угрожать. Именно поэтому юристы призвали защищать их от нападений и преследований.